اجتاح مصطلح (وجه الفيريتين) منصات التواصل الاجتماعي ليصبح الهوس الصحي الأحدث بين المستخدمين، بعدما ربطت مقاطع الفيديو المنتشرة بين شحوب البشرة والهالات السوداء وبين انخفاض مستويات الفيريتين في الجسم؛ ما أثار موجة من القلق الصحي رغم أن الأطباء يؤكدون أن الظاهرة ليست جديدة، بل مجرد إعادة تغليف رقمي لأعراض نقص الحديد المعروفة.

وتعود شرارة هذا الهوس إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام عالمية مثل (واشنطن بوست) و(ألور)، تحدثت عن انتشار ما وصفته بـ«وباء نقص الحديد» بين النساء تحديدًا.

ويُعد (الفيريتين) بروتينًا مسؤولًا عن تخزين الحديد داخل الجسم، وانخفاضه مؤشر رئيسي على نقص الحديد الذي قد يؤدي إلى مضاعفات تشمل تسارع ضربات القلب وضيق التنفس وآلام الصدر. لكن الخبراء يحذرون من الانسياق وراء التشخيص الذاتي عبر منصات مثل (تيك توك)، مؤكدين أن شحوب البشرة وحده لا يكفي لتشخيص الأنيميا، إذ يصاحب المرض الحقيقي أعراض أشد وضوحًا مثل الإرهاق الشديد والدوخة والصداع وخفقان القلب وضعف التركيز.

وتباينت النصائح المتداولة بين تعديل النظام الغذائي عبر تناول اللحوم والخضراوات الورقية الغنية بالحديد، وبين حلول مكلفة مثل جلسات الحقن الوريدي في عيادات التجميل، بينما تؤكد الهيئات الصحية الرسمية، مثل هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، أن الطريق الصحيح يبدأ بمراجعة الطبيب المختص لتحديد السبب الفعلي وراء نقص الحديد ووصف العلاج المناسب.

ويشدد المختصون على ضرورة التعامل مع هذه الترندات بحذر، وعدم الانجرار وراء كل مصطلح جديد يظهر على السوشال ميديا، والاكتفاء بالعناية الأساسية مثل النوم الجيد والراحة للحفاظ على نضارة البشرة دون تهويل أو مبالغة.