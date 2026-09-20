شهدت كواليس تصوير مسلسل «محمود الطيار» حادثًا مفاجئًا، بعدما تعرض الفنان المصري دياب لإصابة أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأكشن، إثر انقلاب الدراجة النارية التي كان يستقلها خلال تصوير المشهد.

نقل دياب إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى نقل دياب إلى المستشفى عقب الحادث للاطمئنان على حالته الصحية، حيث خضع للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، قبل أن يغادر المستشفى ويعود إلى منزله لاستكمال العلاج والمتابعة.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن الإصابة تضمنت عددًا من الكدمات المتفرقة في أنحاء الجسم، إلى جانب جزع في الركبة، فيما ينتظر ظهور نتائج الأشعات للاطمئنان بصورة نهائية على حالته الصحية.

استكمال تصوير «محمود الطيار»

وتأتي الإصابة خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في المسلسل، الذي يتضمن عددًا من المشاهد التي تعتمد على الحركة والمطاردات.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد عودة دياب إلى موقع التصوير وفقًا لنتائج الأشعات واستقرار حالته الصحية، تمهيدًا لاستكمال مشاهده ضمن أحداث «محمود الطيار».

تفاصيل العمل

وينتمي مسلسل «محمود الطيار» إلى الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي والتشويقي، ويشارك في بطولته دياب، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبدالسلام، وتتولى شركة الصباح إنتاجه.

آخر أعماله

وكان شارك دياب سابقاً في بطولة مسلسل «بنج كلي»، الذي ينتمي إلى الأعمال القصيرة والمكون من 15 حلقة، إلى جانب سلمى أبو ضيف، وعلا رشدي، وكمال أبو رية، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، ومحسن محيي الدين، وعدد من الفنانين، وجاء العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.