توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

ضباب على سواحل مكة والشرقية

وتوقع التقرير استمرار فرص تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

البحر الأحمر

وعلى البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و43 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط.

وفي الجزء الجنوبي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزء الشمالي، وبين متر ومترين ونصف على الجزء الأوسط، فيما يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي، وقد يتجاوز مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، وخفيفاً إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

وعلى الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بالسرعة ذاتها على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج.