أعلن الجيش الأمريكي مقتل أربعة أشخاص في ضربة نفذها على زورق سريع في منطقة البحر الكاريبي، قال إنه كان متورطاً في تهريب المخدرات.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، في بيان أمس (السبت)، أن قوة المهام المشتركة لنصف الكرة الغربي نفذت الضربة على زورق سريع كان يتحرك عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.

وأضافت أن معلومات استخباراتية مؤكدة كشفت، بحسب قولها، عن تورط الزورق بصورة نشطة في تهريب المخدرات، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

ويأتي الهجوم بعد عشرة أيام من ضربة أخرى في البحر الكاريبي قال الجيش الأمريكي إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتعد الضربة الأحدث ضمن حملة عسكرية أمريكية بدأت العام الماضي، تقول واشنطن إنها تستهدف شبكات تهريب المخدرات وتهدف إلى الحد من تدفقها إلى الولايات المتحدة.