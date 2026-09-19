أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، اليوم (السبت)، أن القوات الأمريكية تواصل العمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة التجارية، مشيراً إلى تسهيل عبور أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين.



وقال كوبر إن القوات الأمريكية ساعدت في تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام هذا الممر المائي الاستراتيجي.



وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على زيادة حجم حركة الملاحة عبر المضيق، موضحاً أن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين سجل أعلى مستوى مقارنة بالأشهر الستة السابقة.



وفيما يتعلق بإيران، أكد قائد «سنتكوم» استمرار الولايات المتحدة في فرض حصار صارم على صادراتها النفطية، مشدداً على أن طهران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط في ظل الإجراءات الأمريكية.



وأوضح كوبر أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة لتعزيز قدراتهم الدفاعية الجوية، معلناً العمل على تشكيل وحدة مشتركة جديدة لمواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية.



ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأشهر الماضية محاولات أمريكية وإيرانية لاستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ أعلنت واشنطن وطهران اتفاقين لوقف إطلاق النار في أبريل ويونيو، بهدف تهدئة الصراع وفتح الممر المائي، قبل أن ينهارا سريعاً.