أحبطت القوات المسلحة اليمنية، اليوم (السبت)، هجوماً حوثياً على الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، مكبّدة الحوثيين خسائر فادحة.



وأكد الجيش اليمني نجاح قواته في التصدي لمحاولات حوثية للتسلل في قطاع الفليحة، وأجبر المليشيات على التراجع والفرار، مبيناً أن قواته تمكنت من قتل 12 مسلحاً حوثياً وجرح آخرين من المتسللين في ما فر البقية.



وذكر الجيش أن مسيراته استهدفت تجمعات وآليات للمليشيا الحوثية في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء، جنوبي محافظة مأرب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وفي سياق متصل، أعلنت قوات درع الوطن على حسابها في الفيسبوك اليوم، إسقاط مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية والاستيلاء على مواقع عسكرية وكميات من الأسلحة، خلال عمليات ميدانية في محيط منطقة المرازيق غربي محافظة الجوف. وأوضحت القوات أن مقاتلين من اللواء الثاني، التابع للفرقة الثالثة في قوات درع الوطن، تمكنوا من إسقاط المسيّرة الحوثية والسيطرة على عدد من المواقع والاستحواذ على أسلحة، في إطار عمليات عسكرية متواصلة في المنطقة.



وفي محافظة البيضاء، استهدفت مسيّرات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية، مواقع وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة البيضاء، وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، المسيرات استهدفت ثكنات وخنادق وآليات حوثية بضربات دقيقة ومركزة. ويأتي التصعيد بعد عمليات مماثلة نفذتها مسيّرات العمالقة ضد آليات وتجمعات حوثية في جبهة كهبوب، بمنطقة باب المندب والكدحة غربي تعز.