أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، قال إنه يمنح واشنطن «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة، فيما أكدت الدنمارك أن الاتفاق يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة القدرة الدائمة على اتخاذ ما يلزم لتأمين غرينلاند والدفاع عنها، مشيراً إلى أن الاتفاق ليس له تاريخ انتهاء وفقاً لوكالة «رويترز».

وجود عسكري أمريكي أكبر

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية تطوير وجود عسكري كبير في غرينلاند، مؤكداً أن الاتفاق يمنع خصوم واشنطن من إنشاء قواعد أو وجود عسكري في الجزيرة أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها دون موافقة أمريكية مكتوبة.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاتفاق يمنع الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» من إنشاء قواعد في غرينلاند، ويمنح الولايات المتحدة حقوق وصول وتمركز وتحليق دائمة، على أن يستمر سريانه حتى في حال أصبحت غرينلاند دولة مستقلة مستقبلاً.

الدنمارك تؤكد سيادتها

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الاتفاق المرتقب يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يعترف بسيادة المملكة ووحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير.

وقال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن الاتفاق يعترف بمصالح غرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي.

ومن المتوقع أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق رسمياً الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.