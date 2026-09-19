تراجعت أسعار النفط عند التسوية، أمس (الجمعة)، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 95 سنتاً، أو 0.93%، عند 104.87 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 1.58%، لتستقر عند 100.30 دولار للبرميل.

خسائر أسبوعية للخامين



وعلى أساس أسبوعي، سجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تراجعاً، بعد التقلبات التي شهدتها الأسعار خلال جلسات الأسبوع.

ويواصل المتعاملون متابعة بيانات العرض والطلب ومستويات المخزونات وحركة الإمدادات لتقييم اتجاه أسعار الخام خلال الفترة القادمة.