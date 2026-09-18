رفع بنك اليابان سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية منذ بدء مسار التطبيع في مارس 2024.



وجاء قرار رفع الفائدة بموافقة سبعة أعضاء مقابل اعتراض عضوين، فيما كان القرار متوقعاً على نطاق واسع، وأوضح البنك أن الزيادة جاءت في ظل مخاطر ارتفاع التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%.



وتأتي الزيادة بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار الرفع السابق، مقارنة بفاصل ستة أشهر بين الزيادات خلال دورة الرفع السابقة، ما يعكس تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية.



وسجل التضخم العام في أغسطس 1.9%، فيما ظل الين قرب مستويات ضعيفة تاريخياً، بالتزامن مع تدخل منسق بين طوكيو وواشنطن لدعم العملة اليابانية.



وعقب القرار، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.60% إلى 156.91 ين، عند الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 4.9 نقطة أساس إلى 2.947%.