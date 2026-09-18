أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي في لاتفيا، مارتينز كازاكس، إن قوة أداء اقتصاد منطقة اليورو قد تفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقيّد النشاط الاقتصادي، إذا واصل الاقتصاد أداءه وفق السيناريو الأساسي المتوقع.



وأوضح كازاكس أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أصبحت أكثر استدامة، مشدداً على أهمية الحيلولة دون انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى قطاعات أخرى، بما قد يزيد الضغوط التضخمية.



وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» اليوم (الجمعة)، أن تبني سياسة نقدية أكثر تقييداً سيكون «النتيجة المرجحة» إذا استمر الاقتصاد في الأداء بما يتماشى مع السيناريو الأساسي.



ويربط كازاكس مسار أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمدى قدرة الاقتصاد على مواصلة الصمود، إلى جانب تطورات صدمة الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت لا يزال فيه توقيت أي زيادات محتملة في الفائدة غير محسوم، في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين.