تتجه أسعار النحاس نحو تسجيل مكاسب أسبوعية في الأسواق العالمية، مدعومة بظهور مؤشرات قوية على تعافي الطلب في الصين، ما ساعد على امتصاص تأثير التصريحات المتشددة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمالية استمرار رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر لقياس الطلب الصيني على النحاس المستورد «علاوة يانغشان» إلى 121 دولاراً للطن أمس (الخميس)، مسجلاً أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2022، صعوداً من 85 دولاراً في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالات إعلامية غربية.

ورغم استقرار أسعار المعدن الأحمر في بورصة لندن للمعادن، إلا أنها تتجه نحو تحقيق المكاسب الأسبوعية خلال الأسابيع الـ 12 الماضية، في مسار صعودي دفع أسعار النحاس لتسجيل مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الجاري.