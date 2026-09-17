في لحظات عصيبة حبست أنفاس جمهورها ومحبيها، أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي نجاتها من حادثة سير مفاجئة، ما أثار حالة واسعة من القلق والتعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول صفحتها الرسمية إلى ساحة للابتهال والدعاء.

القصة بدأت بكلمات مؤلمة وعبارات متتالية تشكر لله على قضائه وقدره نشرتها البارودي عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله، إصابة في حادثة بإذن الله بسيطة وتعدي على خير.. أحبابي دعواتكم وأسأل الله العفو والعافية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبداً».

ولم تتوقف حالة القلق عند جمهورها فقط، بل سارعت أسرتها للتدخل العاجل للاطمئنان على وضعها الصحي، حيث عادت صفحة الفنانة المعتزلة لتنشر منشوراً آخر يوضح حجم التوتر الذي عاشته عائلتها عقب الحادثة، قائلة: «لولا الدعاء ما لطف الله بعباده.. الحمد لله. بإذن الله الإصابات بسيطة، ولكن أبنائي وشقيقاتي يريدون الاطمئنان بالأطباء.. وبإذن الله خير، كل ما يأتي به الله خير».

حملت كلمات شمس البارودي أيضاً رسالة مؤثرة وجهتها لمن سمتهم «أهل الشر»، داعية إياهم للرضا وعدم استكثار نعم الله ولطفه على عباده، مؤكدة أن الستر والصحة هما أعظم النعم التي يرزق بها الله عباده في لحظات الكرب والشدة.

وتأتي هذه الإصابة لتثير موجة عارمة من التعاطف في الوسط الفني والجمهور المصري والعربي، حيث انهالت آلاف التعليقات المحملة بالدعوات الصادقة بأن يسبغ عليها الله لطفه، وأن تتجاوز هذه الأزمة الصحية وتمر بسلام دون مضاعفات.