تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد وضبط المتهم في واقعة نشر صورة للفنانة ريهام عبدالغفور من داخل إحدى دور العرض السينمائي، مرفقة بعبارات مسيئة، وذلك بعد أشهر من تداول الواقعة وإثارتها حالة من الجدل.

ماذا حدث في التحقيق؟

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم في واقعة نشر الصورة المتداولة للفنانة ريهام عبدالغفور، كما جرى فحص هاتفه والتحقق من ملابسات نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استكمال التحريات الفنية المرتبطة بالواقعة.

إخلاء سبيل المتهم بكفالة

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية والإجراءات اللازمة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية بشأن القضية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى تداول صورة لريهام عبدالغفور أثناء وجودها داخل إحدى دور السينما خلال عرض خاص، قبل أن تُنشر عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات اعتُبرت مسيئة، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الواقعة.

وتقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ، ممثلاً عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي والفنانة ريهام عبدالغفور، للمطالبة بالتحقيق في ملابسات نشر الصورة وتحديد المسؤولين عنها.

تحريات تقنية تكشف هوية المتهم

وخضعت الواقعة لفحص الجهات المختصة، بالتزامن مع إجراء تحريات فنية وتقنية لتتبع مصدر نشر الصورة والحساب المستخدم في تداولها، كما جرى فحص هاتف المتهم عقب ضبطه.