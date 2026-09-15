وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، في زيارة عمل.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وذكر الديوان الملكي في بيان اليوم أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 4/4/1448هـ الموافق 15/9/2026م، متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة عمل، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.