في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، تحولت أجواء الدراسة داخل إحدى مدارس محافظة الدقهلية المصرية إلى حالة من الحزن، بعدما توفي تلميذ بالصف الأول الابتدائي بشكل مفاجئ، عقب تعرضه لحالة إعياء وسقوطه مغشياً عليه أمام زملائه داخل المدرسة.

وشهدت مدرسة المستشار الشهيد هشام بركات الرسمية للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية اليوم (الاثنين) وفاة التلميذ آسر إسلام محسن، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء وجوده داخل حرم المدرسة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، شعر الطفل بحالة إعياء مفاجئة قبل أن يسقط مغشياً عليه، دون أن تشير التحريات الأولية إلى تعرضه لأي اعتداء أو احتكاك مع أحد داخل المدرسة.

هبوط حاد وتوقف مفاجئ للقلب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بلاغاً من إدارة المدرسة يفيد بوفاة طفل داخل حرمها، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة طلخا، إلى جانب مسؤولي الإدارة التعليمية، إلى موقع المدرسة.

وبالفحص الطبي المبدئي تبينت إصابة الطفل بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، أدى إلى توقف مفاجئ في عضلة القلب، وفقاً للمصادر الطبية والتعليمية.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، فيما حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وبدأت الجهات المختصة إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات وفاة الطفل، حيث جرى الاستماع إلى مشرفي الأدوار ومسؤولي إدارة المدرسة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة.

وأظهرت المعلومات الأولية أن الطفل تعرض لسقوط مفاجئ داخل المدرسة، من دون وجود مؤشرات على تعرضه لتصادم أو اعتداء من أي شخص، الأمر الذي يرجح أن الوفاة جاءت نتيجة الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها.

«التعليم» تنعى التلميذ

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية التلميذ الراحل، معربة عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، ومقدمة خالص التعازي إلى أسرته وذويه.

وتأتي الواقعة في بداية العام الدراسي الجديد، لتلقي بظلال من الحزن على أسرة الطفل وزملائه ومعلميه، بعدما تحولت لحظات الدراسة الأولى إلى مأساة غير متوقعة.

مأساة أخرى في الأسرة

وتجدر الإشارة إلى أن شقيق الطفل الراحل كان قد توفي العام الماضي في حادثة مأساوية، بعدما استقل مصعداً إلى الطابق العاشر، قبل أن يتوقف المصعد بين الطابقين السادس والسابع إثر انقطاع التيار الكهربائي، حيث فارق الحياة متأثراً بأزمة قلبية، وفق ما ورد في تفاصيل الواقعة السابقة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الطفل آسر للوقوف بشكل نهائي على أسباب الوفاة وملابساتها، فيما تظل نتائج التحقيقات والتقارير الطبية الرسمية هي الفيصل في تحديد السبب النهائي للوفاة.