عبدالله كامل: المصانع في السعودية تجاوزت اليوم 15 ألف مصنع

كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله صالح كامل أنه منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 ارتفع عدد المنشآت الصناعية في السعودية من 7 آلاف مصنع لتتجاوز اليوم 15 ألف منشأة صناعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، منها أنشطة لم يرخص لها قبل الرؤية كالصناعات العسكرية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها اليوم أكثر من 347 شركة.

وبين خلال كلمته بمنتدى الصناعة السعودي اليوم (الإثنين) عن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16%، وقد أصبحت المملكة رائدة في العديد من الصناعات: «كالصناعات البتروكيماوية، والآلات والمعدات والصناعات العسكرية، والصناعات الغذائية والدوائية، والمنسوجات ومواد البناء»، وغيرها من الصناعات المختلفة.

وأكد كامل أن المنتجات السعودية أصبحت منافساً قوياً في الأسوق العالمية، وأضاف قائلا: «لمسنا في الاتحاد رغبة المستوردين من الدول الشقيقة والصديقة للتعرف على المنتجات السعودية وهو ما أكدته بيانات نمو الصادرات غير النفطية، ما جعلنا في الريادة محليا ودوليا، وهذه الريادة جاءت بدعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، وبما تملكه بلادنا الغالية من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية أهمها توفر المواد الأساسية، وتطور المنظومة الصناعية من تشريعات، والممكنات الحكومية التي مكنت القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية في القطاع، فضلاً عن وجود بنية تحتية متطورة، وقرب المملكة من الأسوق العالمية، وكل هذا بوجود قيادة وضعت سقفاً عالياً للطموح، وقطاعاً خاصاً أثبت قدرته على الاستثمار والنمو والمنافسة».

وعن منهجية اتحاد الغرف السعودية بين رئيس الاتحاد، أنه يتم العمل على الشراكة الإستراتيجية مع الجهات الحكومية المعنية بالصناعة لتحقيق مستهدفات المملكة على المستوى المحلي والدولي، والمرحلة المستقبلية تتطلب منا كقطاع خاص أن نكون أكثر قدرة على جلب الصناعات النوعية للمملكة وتوطينها والعمل على الابتكار والتطوير في الصناعات المختلفة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من الممكنات والمتغيرات في القطاع، لتكون المملكة قوة صناعية على خارطة الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن اتحاد الغرف مستمر لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة، لتحقيق مستهدفات السعودية.