في فعالية فريدة من نوعها أثارت ذهول ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أعلنت شركة يابانية إطلاق أغرب تحدٍّ لمكافأة الأكثر كسلًا واحترافاً للنوم، حيث يستعد العشرات للمنافسة في طوكيو يوم 5 أكتوبر القادم اقتناصاً لجائزة مالية ضخمة تصل إلى 2.22 مليون ين (نحو 15000 دولار)، فقط مقابل الحصول على قيلولة عميقة.

المسابقة التي حملت اسم «ماتريس ريس باي كوالا» تستقطب نحو 20 متنافساً في كل جولة من أصل 3 سباقات تمتد بين الظهيرة والسابعة مساءً، لتشعل حماساً غير مسبوق للوصول إلى العرش الصامت.

ولا تعتمد القواعد على الادعاء أو الحظ، بل تضع المتنافسين أمام أجهزة قياس بالغة الدقة لتتبع جودة النوم فوق مراتب متطورة صممتها الشركة المنظمة:

المؤشرات الحيوية: يتم تخصيص 90 دقيقة لكل مشارك، بينما ترصد الأجهزة الطبية سرعة الاستغراق في النوم، وعمقه، ومدى استقراره دون اضطراب.

النقاط الموحدة: تتدخل لجنة طبية متخصصة لجمع تلك المؤشرات في درجة نهائية محددة تعلن هوية الفائز الأكبر بالمركز الأول.

جوائز الأرقام القياسية: تتجاوز المكافآت الجائزة الكبرى لتشمل فئات استثنائية، مثل «صاحب أعمق نوم» و«أكثر وضعية نوم غرابة في الصالة».

لكن السباق لن يكون مفروشاً بالورود، إذ يعتزم المنظمون إحداث «اضطرابات نوم مفاجئة» داخل القاعة لاختبار مدى ثبات المتنافسين، إلى جانب خضوع الجميع لتمارين إحماء قبل الانطلاق.

ورغم سيل الاقتراحات الساخرة على الإنترنت بالسهر لليالٍ طويلة أو الاستعانة بالحبوب المنومة لحسم الفوز، وضعت اللجنة المنظمة حظراً صارماً على الحرمان المتعمد من النوم أو استخدام أي مساعدات دوائية.

ويتطلب الترشح للمسابقة ألا يقل عمر المتنافس عن 20 عاماً، مع التمتع بلياقة طبية كاملة والموافقة على تحليل البيانات الحيوية، على أن يُغلق باب التسجيل رسمياً في 16 سبتمبر.