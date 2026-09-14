يحظى ثلاثة أشخاص فقط حول العالم بامتياز فريد يسمح لهم بالسفر دون الحاجة إلى جواز سفر، في تقليد بروتوكولي نادر يرتبط بمكانتهم الملكية والدستورية.

ويقتصر هذا الامتياز على ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وإمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو.

وفي المملكة المتحدة، ينتقل هذا الحق تلقائيًا إلى الملك الحاكم، إذ كان من حق الملكة إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها السفر دون جواز سفر، وتُصدر وزارة الخارجية البريطانية وثيقة خاصة باسمه تُستخدم بدلًا من الجواز التقليدي.

أما في اليابان، فيُعفى الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من حمل جوازات سفر عند السفر إلى الخارج، استنادًا إلى وثيقة حكومية تعود لعام 1971 تعتبر أن إصدار وثيقة سفر باسميهما أمر غير مناسب. وبدلًا من ذلك، تتولى وزارة الخارجية اليابانية إخطار الدولة المضيفة مسبقًا بموعد الزيارة، ليتم استكمال الإجراءات الرسمية دون الحاجة إلى جواز سفر.

ويُعد هذا الامتياز واحدًا من أندر التقاليد الدبلوماسية في العالم، إذ لا يتمتع به سوى الملك البريطاني والزوجان الإمبراطوريان في اليابان، ما يجعله من أكثر الاستثناءات البروتوكولية خصوصية وتميّزًا.