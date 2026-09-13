أعلنت إيرينا يسري -الحاصلة على لقب ملكة جمال مصر العالمية- تمسكها بحقها في تمثيل مصر في الموسم الذي شاركت خلاله بمسابقة Miss Global، مؤكدة أنها الممثلة الرسمية الوحيدة للبلاد في تلك الدورة، ومحذرة من أي محاولة لاستبدالها بمتسابقة أخرى.

وقالت يسري عبر منشور على (إنستغرام): «إنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية وحقوق الملكية المرتبطة باللقب، مشددة على أن أي تجاوز قد يعرّض من يقوم به للمساءلة». وجاء في رسالتها أنها تعتبر نفسها «الملكة الرسمية الوحيدة» في موسم مشاركتها، وأن سفر أي متسابقة أخرى لتمثيل مصر في الموسم ذاته يعد مخالفة صريحة. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلانها رفض تسليم التاج للملكة الجديدة، مبررة موقفها بما وصفته بغياب الشفافية والعدالة داخل المسابقة.

في المقابل، ردت إدارة مسابقة Miss Egypt مؤكدة أن اللقب الذي حصلت عليه يسري هو Miss Global Egypt؛ وهو لقب تأهيلي للمشاركة في المسابقة الدولية، وليس لقب Miss Egypt الرسمي. وأوضحت الإدارة أن الاحتفاظ باللقب مرتبط باستكمال إجراءات المشاركة وفق لوائح المنظمة، وأن البوسترات المتداولة عبر مواقع التواصل غير رسمية وتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذا التوضيح، تمسكت يسري بروايتها، مؤكدة أن اللقب مُنح لها رسميًا خلال الحفل وأمام الحضور، وأنها لن تتراجع عن موقفها في مواجهة ما تصفه بمحاولات إقصائها من تمثيل مصر في الموسم الذي شاركت فيه.

وبين تصريحات متبادلة وتأكيدات متعارضة، يبقى الجدل مفتوحًا حول هوية الممثلة الرسمية لمصر في مسابقة Miss Global، بينما تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي قد تتخذها كل من يسري وإدارة المسابقة لحسم هذا الخلاف.