رد مدرب الأهلي الهولندي مارينو بوسيتش على سؤال «عكاظ» بشأن تذبذب مستوى الفريق خلال المباريات الماضية، مؤكداً أن الأهلي يعيش مرحلة تحول فني، وأن تطبيق أسلوب لعب مختلف يحتاج إلى الوقت للوصول بالفريق إلى أفضل مستوياته.



وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «الفريق يمر بمرحلة انتقالية، ونحن نلعب بطريقة مختلفة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت كافٍ للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة، ونحاول أن نقدم أفضل أداء لدينا».



وأضاف: «أكملت تقريباً شهراً مع النادي، ونلعب الآن بشكل مختلف، ومن وجهة نظري كرة القدم يجب أن تُلعب بأسلوب هجومي، مع احترامي لجميع الأساليب الأخرى. نحن نمر بفترة تحول، وأتفهم وجهة نظر الجمهور وعاطفته، وأتمنى منهم الدعم والانتظار».



وأشار بوسيتش إلى أن ضغط المباريات وضيق الجدول أثرا في حجم العمل الذي يستطيع الجهاز الفني تنفيذه، قائلاً: «أملك الكثير من الشغف، لكن ضيق الجدول لم يسمح لنا بخوض الكثير من التدريبات، وأنا أؤمن بأن كرة القدم تُلعب من أجل الجمهور».



وعن مواجهة باختاكور، أكد مدرب الأهلي صعوبة اللقاء، وقال: «دائماً مباريات من هذا النوع يكون فيها الكثير من الحماس، وسنواجه منافساً قوياً يمتلك جودة كبيرة، لكننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، وسنحاول تحضير الفريق بشكل جيد».



وتابع: «باختاكور فريق كبير ومن الفرق المميزة في بلده، وسنعمل على تحقيق تطلعات جماهيرنا، وبالنسبة لي أفضل خوض المباريات على إجراء التدريبات بشكل يومي».



وشدد بوسيتش على أن الأهلي يدخل البطولة القارية تحت ضغط الدفاع عن لقبه، مضيفاً: «عندما تكون حامل اللقب، فأنت مطالب بتقديم أداء مبهر وتنافسية عالية».



ووجه المدرب الهولندي رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلاً: «لمست شغف وحب الجمهور، وأشكرهم على الدعم والمساندة. دعونا نتقدم معاً، وأشكر جميع منسوبي النادي، ومن أجل شعار الأهلي سنمضي معاً عبر الزمن، وسأحاول التحسن باستمرار من أجل الفريق والكيان ككل».



وفي جانب آخر، وجهت «عكاظ» سؤالاً إلى البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو بشأن مواجهة باختاكور والمباراة التالية السبت، ليجيب: «أعد جماهير الأهلي بالعطاء الدائم ومساعدة الفريق، هذا إذا لعبت طبعاً»، ليتدخل بوسيتش مازحاً بقوله: «إذا لعبت».



وأضاف ترينكاو: «نتمنى أن نقدم مستوى جيداً في المباراة ونساعد الفريق. وبالنسبة إلى المركز المفضل، فأنا أرغب فقط في اللعب ومساندة الفريق، ولا أحبذ التقيد بالنمط التقليدي، ومع أسلوب المدرب والاستحواذ نصنع الكثير من الفرص في المباريات، ونتمنى مواصلة ذلك».



واختتم النجم البرتغالي حديثه بالتأكيد على ارتياحه داخل الأهلي، قائلاً: «أنا منسجم مع الفريق وسعيد بوجودي هنا».