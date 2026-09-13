كشفت ماجدة، شقيقة الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية استدعت دخوله العناية المركزة أياماً عدة.

ارتفاع إنزيمات الكلى

وأشارت شقيقة الموسيقار إلى أنه كان يعاني من بعض المشكلات الصحية، من بينها ارتفاع إنزيمات الكلى، موضحةً أن حالته الصحية أصبحت مستقرة في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المتابعة الطبية خلال فترة التعافي.

غادر العناية المركزة

وأوضحت ماجدة أن شقيقها غادر العناية المركزة منذ أيام وعاد إلى منزله، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار متابعة الطبيب لحالته والاطمئنان عليه بشكل مستمر.

المطالبة بالدعاء له

وكان خالد محمد علي سليمان قد ناشد الجمهور ومحبي الموسيقار الدعاء لوالده، متمنياً أن يتجاوز أزمته الصحية ويستعيد عافيته.

وكتب خالد عبر حسابه على فيسبوك: «أسألكم الدعاء لبابا الموسيقار محمد علي سليمان، أن ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة، هو في أشد الحاجة للدعاء، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقماً، وخفف عنه معاناة المرض، اللهم آمين يا رب العالمين».

مسيرة حافلة

كان للموسيقار محمد علي سليمان حضور مؤثر في المسيرة الفنية المبكرة لابنته أنغام، إذ قدم لها عدداً من الألحان والتوزيعات منذ بداياتها، قبل أن تتواصل مشاركته في بعض أعمالها لاحقاً، ليظل أحد أبرز الداعمين لمسيرتها الموسيقية.