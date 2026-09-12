أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين حالة من الجدل بتعليقها على حديث الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن رغبته في التوبة، مؤكدة أن الفن بالنسبة إليها لا يرتبط بالندم أو التوبة، بل يمثل مصدر فخر لها، وذلك خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وقالت إلهام شاهين: «الفن لا يستحق التوبة، ده فخر»، قبل أن تتطرق إلى الحالة النفسية التي يمر بها الفيشاوي عقب وفاة والدته الفنانة سمية الألفي، مؤكدة أن فقدان الأم قد يترك أثراً قاسياً على الإنسان.

إلهام شاهين تدعم أحمد الفيشاوي

وأوضحت إلهام أنها تتفهم الحالة التي يعيشها الفيشاوي، مستندة إلى تجربتها الشخصية عقب وفاة والدتها، إذ ابتعدت حينها عن الفن والناس ولم تكن قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأضافت: «أحمد الفيشاوي ليه حق يدخل في مرحلة اكتئاب بعد وفاة والدته، أنا وقت وفاة أمي بعدت عن الفن والناس وكنت لا أصلح لشيء، وفضلت قافلة على نفسي، فلازم كلنا ندعيله، وهو فنان عظيم».

الرغبة في التوبة

وكان أشعل الفيشاوي جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد حديثه عن رغبته في التوبة وإجراء تغييرات في حياته، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: «أحب أتوب، ويا ريت الناس تدعيلي بالتوبة، وبقول لربنا: توب عليا يا رب، وبحاول أحترم سني وأهدى عن زمان».

أعمال فنية تجمعها

وعلى جانب آخر، يجمع فيلم «حين يكتب الحب» بين إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي، في تجربة سينمائية تنتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشاركهما البطولة معتصم النهار، في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب سوسن بدر وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن محيي الدين وعدد من الفنانين.

ويضم العمل أيضاً السورية سارة بركة، وإلهام صفي الدين، ونانسي صلاح، وشريف حافظ، وهو من تأليف سجى محمد وإخراج محمد هاني.