في لفتة وفاء، دعت الفنانة المصرية يسرا إلى التبرع لصالح مرضى القلب، حيث حولت مشاعر حزنها على رحيل ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، إلى دعوة للعمل الخيري، مطالبةً بأن تكون هذه المساهمات صدقة جارية عن الراحلة.



دعوة لإنقاذ مرضى القلب



وشاركت يسرا رسالة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، دعت خلالها إلى مساندة مرضى القلب والمساهمة في إنقاذ حياتهم، مؤكدةً أن إنقاذ مريض يمكن أن يكون بابًا للأجر المستمر عن روح ياسمين أبو النجا.

وقالت يسرا في مقطع الفيديو: «صدقة جارية على روح الحبيبة ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب.. لعل قلبًا ينقذ يكون صدقة جارية عنها وأجرًا لا ينقطع».

وتأتي دعوة يسرا عقب رحيل ياسمين، التي عانت من مشكلات بالقلب منذ ولادتها، لتتحول ذكرى الراحلة إلى دعوة للخير ومساعدة مرضى القلب، أملًا في أن تسهم هذه المبادرة في إنقاذ حياة آخرين.



صدمة بعد الوفاة



يشار إلى أن ياسمين أبو النجا رحلت عن عمر ناهز 44 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث كانت تعاني من مشكلات في القلب منذ ولادتها، فيما تعيش والدتها نجلاء فتحي حالة من الصدمة والحزن الشديد منذ وفاتها، وابتعدت عن الظهور خلال هذه الفترة.



وتعد ياسمين الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي من زوجها السابق، المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي ارتبط اسمه أيضًا بالوسط الفني من خلال مشاركته في عدد من الأعمال، فيما شكّل رحيل ابنته صدمة كبيرة لأسرتها والمقربين منها.