كابوس حادثة مرورية.. سائق يشهر سلاحاً نارياً في وجه فنانة شهيرة

شهدت شوارع إسطنبول الصاخبة كابوساً مرعباً كاد ينتهي بكارثة دموية، بعد أن وجدت النجمة التركية الشهيرة ميليسا دونغل، بطلة مسلسلي «أنت اطرق بابي» و«حب منطق انتقام»، نفسها وجهاً لوجه مع الموت على خلفية مشادة عابرة حول أحقية المرور لتدخل في حالة من الهلع الشديد.

وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط الفنية والتركية، كانت دونغل برفقة صديقها محمد فاتح ساروهان داخل مركبتهما في شارع قطر بمنطقة ساريير الحيوية، قبل أن ينشب خلاف مروري مفاجئ مع سائق آخر. ولم تمض سوى ثوانٍ معدودات حتى خرج الموقف عن السيطرة، إذ أوقف السائق سيارته بمنتصف الطريق بشكل عدائي وترجل منها متوجهاً بخطوات غاضبة نحو سيارة الفنانة وصديقها.

ولم يتوقف الأمر عند حدود التراشق اللفظي، بل أخرج السائق سلاحاً نارياً من حزامه وصوبه بشكل مباشر نحو الفنانة، مطلقاً سيلاً من التهديدات المرعبة في مشهد حبست فيه الأنفاس. غير أن طغيان الشارع لم يستمر طويلاً، ففور إبلاغ الأجهزة الأمنية التركية بالواقعة، تحركت الفرق المختصة بسرعة لتحديد هوية الجاني وتوقيفه في وقت قياسي، لتصدر المحكمة التركية لاحقاً قراراً حاسماً بإحالته إلى السجن حيث يقضي ثمن تهوره خلف القضبان.