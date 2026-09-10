ماذا قالت «فاشينستا إيرانية» بعد قرار ترحيلها من الكويت؟

في لقطة شاحبة أُخذت من نافذة طائرة تحلق فوق الغيم، كسرت الممثلة والفاشينيستا الإيرانية كوثر البلوشي صمتها، لترد بطريقتها الخاصة على عاصفة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار رسمي بإبعادها عن الأراضي الكويتية.

البلوشي اختارت منصة «إنستغرام» لتوجيه رسالة مشفرة حملت نبرة الوداع والرجاء، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة صورة لجناح طائرة يخترق السحاب، وأرفقتها بدعاء مقتضب قالت فيه: «اللهم ارزقني بداية كجناح فراشة.. خفيفة على قلبي وسعيدة بالخير»، دون أن تذكر اسم الكويت أو توضح وجهتها القادمة.

وجاء هذا الظهور الخاطف بالتزامن مع اشتعال منصات التواصل الاجتماعي بأخبار ترحيلها، وسط انقسام عارم وتضارب في الروايات حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الإجراء، وفي ظل غياب تام لأي بيان رسمي من السلطات المعنية يؤكد أو ينفي صحة هذه التقارير.

ورغم أن جمهور الفاشينيستا الإيرانية اعتبر الصورة والرسالة إقراراً ضمنياً بمغادرة البلاد وبدء مرحلة جديدة، إلا أن البلوشي فضلت الامتناع عن الخوض في تفاصيل القضية أو توجيه الاتهامات لأي طرف، تاركة علامات استفهام كبرى حول ملابسات وخفايا القضية.