تحولت رحلة عائلية إلى مأساة مفجعة، بعدما عُثر على جثث أربعة أفراد من عائلة أمريكية كانوا على متن طائرة خاصة اختفت وسقطت قبالة سواحل جزر البهاما، أثناء عودتهم من عطلة باتجاه جنوب ولاية فلوريدا.

وأفادت العائلة، الثلاثاء، بأن أفراداً منها، إلى جانب متطوعين مدنيين وفريق بحث وإنقاذ خاص، تحركوا على متن قواربهم للمساعدة في تحديد موقع الضحايا وانتشالهم، بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي، تمهيداً لإعادتهم إلى الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «نيوز ويك».

وكانت الطائرة الخاصة، وهي من طراز «بايبر PA-34» ذات المحركين والخمسة مقاعد، وتحمل رقم التسجيل «N212ML»، قد أقلعت، الإثنين، من «غريت هاربور كاي» في جزر «بيري»، متجهة إلى مطار «ميامي إكزيكيوتيف»، بعد انتهاء عطلة العائلة في منزلها هناك.

وكان على متن الطائرة قائدها ماريو لامار، البالغ من العمر 80 عاماً، وزوجته ليلي لامار، 79 عاماً، إلى جانب حفيديهما صوفيا سوسا، 28 عاماً، وهي مساعدة طبيب معتمدة لحديثي الولادة في ميامي، وكريستيان سوسا، 22 عاماً.

اختفاء مفاجئ من شاشات الرادار

فقدت أبراج المراقبة الاتصال بالطائرة على بُعد نحو 13 ميلاً غرب جزيرة «أندروس»، وسط اعتقاد بأنها سقطت في البحر قبالة منطقة «ريد بايز» شمال الجزيرة.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلة تغيرات في سرعة الطائرة قبل أن تهبط بشكل حاد ومفاجئ من ارتفاع 10 آلاف قدم إلى نحو 3700 قدم خلال ثلاث دقائق فقط، قبل أن تختفي تماماً عن شاشات الرادار، فيما لا تزال أسباب سقوطها غير معروفة.

وقالت سيلفيا لارّيو، إحدى أفراد العائلة، إن عمها ماريو لامار يمتلك خبرة في الطيران تمتد لأكثر من 40 عاماً، وكان يسافر باستمرار إلى جزر البهاما، مشيرة إلى أنه كان شديد الحرص على صيانة طائرته، كما أكدت أن ظروف الطقس بدت جيدة عند إقلاعها.

سوء الأحوال الجوية يعرقل عمليات البحث

وكانت السلطات في جزر البهاما قد طلبت مساعدة خفر السواحل الأمريكي، بعد ظهر الإثنين، وأُرسلت طائرة بحث وإنقاذ من طراز «HC-144 Ocean Sentry» للمشاركة في عمليات البحث.

إلا أن سوء الأحوال الجوية أجبر فرق الإنقاذ الرسمية على تعليق عملياتها مساء الإثنين، قبل أن يتولى أقارب الضحايا ومتطوعون مدنيون مواصلة البحث باستخدام قوارب خاصة.

وأكدت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما انتشال رفات بشري من موقع الحادث، مع تشكيل فريق من الضباط لإجراء تحقيق شامل بشأن ملابسات سقوط الطائرة.

وفي الوقت نفسه، تواصلت وسائل إعلام مع هيئة التحقيق في حوادث الطائرات في جزر البهاما، في انتظار النتائج الرسمية التي قد تكشف أسباب الحادث والظروف التي أدت إلى سقوط الطائرة.