يواصل الفنان المصري أحمد عيد التحضير لظهوره الدرامي الجديد من خلال مسلسل «القاتل يرفع إيده»، الذي بدأ تصويره أخيراً، في تجربة تحمل طابعاً مختلفاً عن أعماله السابقة، خصوصاً أنها تمثل أولى خطواته في عالم الدراما المخصصة للمنصات الرقمية.

وتغير اسم المسلسل من «4 استمرار» إلى «القاتل يرفع إيده» عقب ملاحظات رقابية على العنوان، ويأتي المسلسل في 15 حلقة، وتقرر عرضه عبر منصة «شاهد» خلال الفترة القادمة، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية التي تعتمد على الكوميديا والمواقف والمفارقات الناتجة عن تطورات الأحداث.

أحمد عيد في دائرة الاتهام

ويجسد أحمد عيد شخصية رجل يجد نفسه في موقف قانوني معقد، بعدما يصبح متهماً ويبدأ في مواجهة سلسلة من التطورات التي تضعه في مواقف غير مألوفة.

وتتخذ الأحداث مساراً كوميدياً مع دخول الشخصية في دوامة من الإجراءات القانونية، لتتحول الأزمة إلى سلسلة من المواقف والمفارقات التي تشكل جانباً أساسياً من أحداث المسلسل.

فريق العمل

يجمع المسلسل أحمد عيد بعدد من الفنانين، بينهم ميرنا جميل، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا، وشريف حسني، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين من المقرر الكشف عن أسمائهم تباعاً.

كتب العمل إيهاب بليبل، بينما يتولى معتز التوني مهمة الإخراج، وسط استعدادات لاستكمال التصوير تمهيداً لعرض المسلسل خلال الفترة القادمة.

أعمال أخرى

وعلى جانب آخر، ينتظر أحمد عيد استئناف تصوير فيلم «الشيطان شاطر»، بعد توقفه مؤقتاً، وشارك في بطولة العمل كل من زينة ومحمود حميدة ومحمد أنور وعبدالعزيز مخيون وحنان سليمان وياسر الطوبجي، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبولبن.

آخر أعمال عيد الدرامية

وكان آخر أعمال أحمد عيد الدرامية مسلسل «أولاد الراعي»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، بينهم ماجد المصري وخالد الصاوي وأمل بوشوشة ونرمين الفقي وآخرون، فيما تولى محمود كامل مهمة الإخراج.