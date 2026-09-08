توعّد قائد اللواء الثالث طوارئ، العميد ياسر ثوابة، اليوم (الثلاثاء)، بملاحقة الحوثيين وتحرير كامل محافظة الجوف والوصول إلى صنعاء، مؤكداً تحرير سوق اليتمة بمديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف.



وقال ثوابة، الذي ظهر في فيديو من وسط سوق اليتمة: «تم تحرير اليتمة ومستمرون بالتقدم وملاحقة جيوب الحوثيين في عدد من المناطق».



في الوقت ذاته، قالت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» إن الجيش، مسنوداً بمقاتلين قبليين، أحكم سيطرته على معسكر الخنجر الاستراتيجي في محافظة الجوف، وتمكن من تطهير المنطقة المجاورة له. وبحسب المصادر، فإن السيطرة على المعسكر الاستراتيجي شكّلت دعماً مهماً للجيش للتقدم إلى مواقع جديدة، بما فيها السيطرة على منطقة اليتمية.



وذكرت المصادر أن أهمية معسكر الخنجر الاستراتيجي تعود أولاً إلى موقعه في مديرية «خب والشعف» التي تشكّل نحو ثلثي مساحة محافظة الجوف، كما أنه يقع على خطوط إمداد المليشيا، مما ساهم في قطع طرق الإمداد والتحركات العسكرية لها في المحافظة، إضافة إلى أنه ضمن مواقع جبلية وتحصينات طبيعية تمنح الجيش الأفضلية الميدانية والعسكرية لتأمين المناطق المجاورة والتقدم نحو مواقع جديدة، بما فيها عاصمة المحافظة الحزم.



وحذّرت هيئة النقل البري اليمنية من السفر عبر طريق الجوبة-مأرب، كونه منطقة اشتباك عسكري، ودعت إلى استخدام طريق دمت-الضالع-عدن.



وفي المعارك الدائرة غربي تعز والساحل الغربي، يواصل الجيش اليمني تقدمه على مختلف الجبهات وسط تساقط عناصر وقيادات المليشيا بين قتيل وأسير. وبحسب مصادر عسكرية، فإن مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة المركزية للمليشيا، أمين أحمد العراسي، المكنى «أبو حسين»، قُتل إلى جانب القيادي جميل ناصر القوبري في مواجهات مع الجيش.



وكانت المليشيا الحوثية قد استهدفت محيط مستشفى 2 ديسمبر بالمخا بصاروخ باليستي، وأدانت وزارة الصحة والسكان اليمنية الاستهداف، وطالبت بإبقاء المستشفيات والمنشآت الصحية بمنأى عن الأعمال العدائية.