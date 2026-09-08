دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم (الثلاثاء)، بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي مستهدفة منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



وقال شهباز في تدوينات على حسابه في «إكس»: «تقف باكستان بثبات وتضامن كامل إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق.



وأضاف: مثل هذه الهجمات الغادرة لا تهدد أرواح الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً أمن المنطقة وسلامها، ونؤكد مجدداً دعمنا الثابت لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين.»