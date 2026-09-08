أنهت بولندا تعليق الرحلات الجوية المؤقتة في مطار لوبلين، حيث أعلنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، اليوم (الثلاثاء)، انتهاء عمليات الطيران العسكري في المجال الجوي للبلاد.

وذكرت القيادة في منشور على منصة «إكس» أن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع الراداري عادت إلى أنشطتها التشغيلية الاعتيادية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي انتهاك للمجال الجوي البولندي.



وأوضحت القيادة أن الإجراءات المتخذة كانت ذات طبيعة وقائية، في ظل النشاط المتعلق بالطيران الروسي بعيد المدى، معربة عن شكرها لحلف الناتو وقيادة الحلف الجوية، إضافة إلى القوات المسلحة الهولندية، على دعمها بأنظمة الدفاع الجوي.



وأشارت إلى أن القوات المسلحة البولندية تواصل مراقبة الوضع في الأراضي الأوكرانية، وأنها لا تزال في حالة تأهب دائم لحماية المجال الجوي البولندي. وكانت بولندا قد فعّلت طائراتها العسكرية بالتنسيق مع قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» تحسباً لأي تداعيات محتملة للهجمات الروسية على أوكرانيا، ولا سيما قرب الحدود البولندية.



وأدت العمليات العسكرية إلى تعليق الرحلات مؤقتاً في مطار لوبلين، وفق وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وإتاحة المجال أمام الطيران العسكري للعمل في المنطقة وتعزيز إجراءات حماية المجال الجوي. وذكرت تقارير أن مطار جشوف ياسيونكا في جنوب شرق بولندا تأثر أيضاً بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، في ظل قرب المطارين من المناطق الأوكرانية المستهدفة.