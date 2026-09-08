أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من مدن السعودية والمنشآت النفطية، والتي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكداً أن أمن المملكة خط أحمر، وأن المساس بأمنها يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن القومي العربي.



تحرك فوري وجاد



وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة ودعمها الكامل فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مقدراتها. ودعا المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي تدفع لمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، واتخاذ موقف حازم إزاء أي انتهاكات تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها.