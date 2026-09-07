منعت وزارة التعليم تسويق 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية، لتوفير بيئة صحية وآمنة لطلاب المدارس مع تأكيد صارم على جودة تعبئة الأغذية المبردة والنقل والتخزين. كما شدّدت شروط مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة، إضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى، منها تجهيز الطعام في يوم البيع نفسه، مع وجود رخصة مخصصة بها سجل تجاري وشهادة زكاة ودخل وغيرها.

وتهدف الوزارة إلى العمل على تعزيز الوعي بأهمية التغذية السليمة، وتوفير خيارات غذائية صحية ومتوازنة في المقاصف المدرسية، كما تضمن احترام اللوائح الصحية في إعداد وتقديم الوجبات المدرسية.

وتضم قائمة الممنوعات المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات الرياضية، الشاي البارد، العصائر المحتوية على ألوان صناعية، المرتديلا، الآيس كريم، البسكويت المغطى بالشكولاتة، الفول السوداني، الحليب المطعّم بالنكهات والشوكولاتة، الكروسون، الشيبس، الحلويات والشوكولاتة غير المحلاة، رقائق البطاطس.

وتضمنت قائمة الممنوعات اللحوم، الدواجن، الأسماك المكسوة بفتات الخبز، الساندويشات المحشوة بالكاسترد، الشوكولاتة، التوفي، الفانيلا، العلك، المايونيز والمخللات.