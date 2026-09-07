تحولت رحلة تنقل عادية عبر أحد تطبيقات النقل الذكي بمدينة أيت ملول المغربية إلى كابوس مرعب، بعدما وقعت فتاتان في فخ محكم نصبه سائق استغل الخدمة الإلكترونية لاستدراجهما نحو مصير مجهول. وبدلاً من الالتزام بمسار الخريطة المعتاد، غيّر السائق اتجاه السيارة فجأة نحو منطقة معزولة بضواحي المدينة، باعثاً الرعب في نفسيهما قبل أن يباغتهما بإشهار سلاح أبيض للسيطرة عليهما بالكامل.

وتحت تهديد السلاح والترهيب، أقدم الجاني على تعريض الضحيتين لاعتداء وحشي ومروع في تلك المنطقة المقفرة، قبل أن يسلبهما بالقوة ممتلكاتهما الشخصية وهواتفهما ويلوذ بالفرار، تاركاً إياهما في حالة من الصدمة والذهول. ولم تتأخر الفتاتان في التوجه فوراً إلى المصالح الأمنية المختصة لتقديم بلاغ رسمي كشف التفاصيل المرعبة لعملية الاستدراج والمداهمة المخطط لها بسبق إصرار وترصد.

الاستجابة الأمنية السريعة والتتبع الدقيق لبصمة التطبيق الإلكتروني مكّنا المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول من تحديد هوية المشتبه به والإطاحة به في وقت قياسي. وتقرر وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه النيابة العامة، للوقوف على الملابسات الكاملة للجريمة والتحقق مما إذا كانت له علاقة بوقائع إجرامية مماثلة، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة الجنائية ليواجه عقوبة أفعاله.