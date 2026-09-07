

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر تحطم طائرة شحن تابعة لـ«أمازون إير» في مطار ميامي الدولي، بعدما تجاوزت المدرج وخرجت إلى طريق مجاور للمطار، بحسب تسجيلات اتصالات فرق الطوارئ التي حصل عليها موقع «TMZ».

وتحول الحادث إلى مأساة بعدما أكدت المعلومات الأولية تسجيل خمس حالات وفاة، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن هوية الضحايا أو الحصيلة النهائية للحادث الذي تعرضت له طائرة من طراز «بوينغ 767».

جثمان أسفل الجناح

وبحسب تسجيلات اتصالات الطوارئ، عُثر على شخص متوفى أسفل الجناح الأيمن للطائرة، فيما لا تزال السلطات تعمل على تحديد هوية الضحايا وحصر عددهم النهائي .

وكانت الطائرة قادمة من سان خوان في بورتوريكو إلى ميامي عندما تجاوزت المدرج أثناء وصولها إلى المطار، قبل أن تغادر نطاقه وتصطدم بشاحنة، وفقاً للمعلومات الواردة في تسجيلات فرق الطوارئ.

«الطائرة تحترق»

وكشفت التسجيلات عن حالة استنفار كبيرة في اللحظات الأولى للحادث، إذ سُمع أحد أفراد فرق الاستجابة وهو يحذر زملاءه قائلاً: «يا شباب، الطائرة تحترق.. الطائرة تحترق، استعدوا».

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث الطائرة وقد تعرضت لأضرار وحروق، وسط تصاعد الدخان وألسنة اللهب، فيما هرعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى المنطقة للتعامل مع الحادث.

«أمازون»: نجمع المعلومات

من جانبها، قالت «أمازون» في بيان لـ«TMZ» إنها لا تزال تجمع المعلومات بشأن الحادث وتتعاون مع المسؤولين المحليين، مؤكدة أن أولويتها تتمثل في سلامة ورعاية جميع الأشخاص المعنيين بالحادث.