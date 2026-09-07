وسّعت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، معلنة تنفيذ غارات جوية وعمليات ميدانية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا في محافظات البيضاء والحديدة ومأرب والجوف، بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل في جبهات غربي تعز.

وأفادت القوات اليمنية بأن العمليات تأتي في إطار تحركات عسكرية واسعة على عدة محاور، فيما تحدثت مصادر يمنية عن امتداد التحركات من جبهات تعز إلى الجوف، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهات.

أكثر من 11 غارة في البيضاء

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي شن أكثر من 11 غارة على مواقع للحوثيين في محافظة البيضاء، ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا.

كما شملت الغارات، بحسب البيانات المتداولة، مواقع حوثية في البرح وجنوب محافظة الحديدة، إضافة إلى أهداف في محافظتي مأرب والجوف.

الطيران الحربي.

إحباط تسلل حوثي في تعز

وعلى جبهة تعز، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية وإحباط محاولات تسلل للحوثيين، مؤكدة مقتل 13 عنصراً من الميليشيا وإصابة 10 آخرين خلال محاولة تسلل وصفتها بـ«الفاشلة» في منطقة الضباب غربي المحافظة.

من تعز إلى الجوف

وتزامن التصعيد الميداني مع تحركات للقوات اليمنية باتجاه عدد من الجبهات، وسط تقارير عن توسيع نطاق عملياتها ضد الحوثيين من تعز والساحل الغربي وصولاً إلى الجوف، في وقت تشهد فيه عدة محاور يمنية تصعيداً عسكرياً متزامناً.