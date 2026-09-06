وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم (الأحد) مناقشاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف بـ«الجوهرية والمهمة»، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى من المناقشات.



وأوضح ويتكوف في مؤتمر صحفي في كييف أن الفريق الأمريكي يشعر بتشجيع كبير، فيما صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أشار إلى أن الوفد يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.



من جانبه، قال زيلينسكي إن محادثات أوكرانيا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت «مثمرة للغاية»، مبيناً أن المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء.



وعبر زيلينسكي عن أمله في أن تستأنف قريباً المحادثات الثلاثية التي تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.



وأفاد الوفد المفاوض الأوكراني بأن زيلينسكي وكوشنر وويتكوف سيعقدون اجتماعاً لاحقاً مع مسؤولين أمنيين أوروبيين، في إطار المشاورات بشأن مسار الحرب والجهود الدبلوماسية المرتبطة بها.



وكان المبعوثان الأمريكيان وصلا إلى العاصمة الأوكرانية كييف قادمين من موسكو، حيث التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا.



وكان مستشار الكرملين يوري أوشاكوف قال أمس إن بوتين أجرى محادثات استمرت أكثر من 3 ساعات مع ويتكوف وكوشنر ضمن جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، واصفاً المناقشات بأنها «مفيدة للغاية»، موضحاً أن ويتكوف وكوشنر طرحا عدداً من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية.