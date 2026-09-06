علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي تتجه لتحويل لاعب الوسط الأوكراني أرتيم بوندارينكو إلى قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ضمن التحركات الجارية لإعادة ترتيب قائمة الفريق الأول قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.



ويأتي التوجه الأهلاوي لإتاحة المجال أمام الإدارة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز المحور، في ظل سعيها لتدعيم وسط الفريق بعنصر قادر على تقديم الإضافة الفنية، إذ يتصدّر لاعب الوسط الأوروغوياني ناهيتان نانديز قائمة الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأهلاوية.



وكانت «عكاظ» قد كشفت في 3 سبتمبر 2026، تحت عنوان «إدارة الأهلي تتحرك.. نانديز يتصدر الخيارات»، تحركات النادي لتدعيم مركز المحور، قبل أن تتجه الإدارة إلى خيار تحويل بوندارينكو إلى قائمة «النخبة»، تمهيداً لفتح مقعد أجنبي في القائمة المحلية وإتمام صفقة البديل.



وبحسب مصادر «عكاظ»، تسابق الإدارة الأهلاوية الزمن لحسم ملف المحور الجديد، بالتزامن مع دراسة احتياجات أخرى في قائمة الفريق، مستغلة الساعات الأخيرة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية لإجراء التغييرات التي تراها ضرورية قبل إغلاق السوق.



وكان الأهلي قد تعاقد مع بوندارينكو خلال أغسطس الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء، إلا أن التحركات الأخيرة جاءت في إطار إعادة تقييم احتياجات الفريق الفنية، والبحث عن حلول تمنح الجهاز الفني خيارات أكبر في منطقة الوسط.



وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة التنفيذية بالنادي، برفقة المدير الرياضي أسامة هوساوي، اجتماعاً مع لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والطبية، بهدف تعزيز التواصل وإعادة الروح داخل الفريق، وتهيئة الأجواء للمرحلة المقبلة بعد النتائج الأخيرة.



وتترقب جماهير الأهلي الساعات الأخيرة من السوق الصيفية، في ظل تحركات الإدارة لإغلاق ملف المحور الأجنبي وحسم الصفقة الجديدة، وسط تصدّر نانديز الخيارات المطروحة على طاولة النادي.