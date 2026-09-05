اعترفت بكل بساطة وبلا مواربة: «نعم، خنقت صغاري الثلاثة كورا وداوسون والرضيع كالان بأيدي..». ورغم هذا الاعتراف الثقيل الذي زلزل الشارع الأمريكي، خرجت الممرضة ليندسي كلانسي (36 عاماً) من قاعة المحكمة دون قرار إدانة واحد!

كيف يمكن لامرأة أوقفت أنفاس ثلاثة أطفال أبرياء أن تنجو من حبل المشنقة والسجن المؤبد؟

الجواب يكمن في كواليس درامية شهدتها هيئة المحلفين المكونة من 9 نساء و3 رجال. فبعد 7 أيام كاملة من المداولات المشحونة والاستماع لأكثر من 80 شاهداً، اصطدمت العدالة الأمريكية بحائط مسدود. 11 عضواً صوّتوا لصالح تبرئتها واعتبارها غير مسؤولة جنائياً عن الجريمة، بينما أصر عضو واحد فقط على إدانتها، كاسراً شرط «الإجماع» الذي يفرضه القانون الأمريكي في القضايا الجنائية الكبرى.

لكن السلاح السرّي الذي قلب موازين القضية كان تشخيصاً نفسياً مظلماً يُعرف بـ«ذهان ما بعد الولادة». أكد فريق الدفاع أن ليندسي لم تكن في وعيها أو إدراكها لحظة ارتكاب الجريمة، بل كانت واقعة تحت تأثير اضطراب عقلي حاد جردها من أمومتها وعقلها في لحظة شؤم.

وأمام هذا الانقسام الحاد، لم يجد القاضي وليام سوليفان حلاً سوى إعلان «بطلان المحاكمة». لتتحول القضية إلى موجة رأي عام عاصف تجاوز جدران المحكمة، ليصل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وصف الواقعة بـ«المأساة المروعة»، ملمحاً إلى ضرورة خضوعها لمحاكمة جديدة.

وفيما أُودعت ليندسي داخل مصحة نفسية تحت حراسة مشددة، يبقى حبس الأنفاس حليف الشارع الأمريكي انتظاراً لقرار المدعي العام: هل يُسدل الستار عند المصحة النفسية، أم تُعاد المحاكمة من الصفر أمام محلفين آخرين؟