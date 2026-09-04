حالة من الغموض والجدل الواسع سيطرت على أروقة الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الغياب المفاجئ للنجمة المصرية المعتزلة نجلاء فتحي عن مراسم عزاء ابنتها الوحيدة «ياسمين أبو النجا»، على الرغم من تقاطر حشد كبير من نجوم الفن والمشاهير لمواساتها في مصابها الجلل.

غموض الغياب فتح الباب أمام شائعات تدهور صحتها ونقلها للعناية المركزة، قبل أن يحسم مصدر مقرب من الفنانة الحقيقة كاملة، مؤكداً أن غيابها يعود إلى صدمة نفسية مروعة وحالة انهيار تام ألمّت بها عقب الفاجعة، جعلتها غير قادرة نهائياً على مقابلة المعزين أو مغادرة منزلها، نافياً بشكل قاطع ما تردد حول نقلها إلى المستشفى.

وكانت أيقونة السينما المصرية قد ظهرت خلال مراسم الجنازة وتشييع الجثمان في حالة انهيار شديد، متدثرة بالحجاب والنظارة الشمسية وسط دعم ملحوظ من صديقتها المقربة إلهام شاهين، قبل أن تقرر الاعتكاف التام داخل منزلها أثناء انعقاد العزاء بمسجد عمر بن عبد العزيز.

أعاد تكرار هذا المشهد القاسي للأذهان موقفاً مشابهاً للنجمة المعتزلة عام 2018، عندما غابت عن عزاء زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل لظروفها الصحية والنفسية ذاتها، حيث تولت ابنتها الراحلة «ياسمين» حينها استقبال المعزين نيابة عن والبتها، لتجد نجلاء فتحي نفسها اليوم وحيدة أمام فاجعة رحيل سندها الوحيد.

وقد فرضت نقابة الصحفيين حظراً كاملاً على تصوير العزاء بناءً على رغبة الأسرة، مراعاةً للحالة النفسية الصعبة التي تمر بها الفنانة وعائلتها.