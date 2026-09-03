لبنى عبدالعزيز لـ«عكاظ»: «كلام هوانم» أعادني إلى الكوميديا

تخوض الفنانة السعودية لبنى عبدالعزيز خلال الفترة القادمة تجربتين دراميتين مختلفتين، من خلال مسلسلي «كلام هوانم» و«الساحرة»، مؤكدة أن تنوع الشخصيات والأعمال كان أحد أسباب حماسها للمشاركة في التجربتين.

حماس لـ«كلام هوانم»

وعن مشاركتها في «كلام هوانم»، قالت لبنى عبدالعزيز لـ«عكاظ» إن طبيعة العمل شجعتها على خوض التجربة، خاصة أنه يعيدها إلى الكوميديا، إلى جانب كونه عملًا سعوديًا بالكامل.

وأوضحت: «حبيت أخوض التجربة الكوميدية مرة أخرى، واللي شدني أكثر إن العمل سعودي بشكل كامل، فهظهر أمام الناس بدور كوميدي، والأجمل من كده إنه عن النساء وموجه للنساء».

وأضافت: «أنا أعشق الأعمال النسائية، والبطولة المشتركة الموجودة والجميلة في العمل، وكل ده شجعني إني أكون في هذا العمل المميز».



شخصية «دلال»

وتظهر لبنى عبدالعزيز في المسلسل بشخصية «دلال»، وهي صحفية تدخل في عدد من المواقف والأحداث التي تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ضمن حكايات تتناول حياة المرأة وعلاقاتها اليومية.

التصوير في الدمام وتفاصيل العمل

ومن المقرر تصوير مشاهد «كلام هوانم» في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، فيما تستعد أسرة المسلسل للإعلان عن موعد بدء التصوير وبقية تفاصيل العمل خلال الفترة القادمة.

ويتولى حسين الحليبي إخراج المسلسل، بينما تتشارك نجود أحمد ومريم عبدالرحمن في تأليفه، في تجربة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

مغامرة درامية جديدة في «الساحرة»

وتخوض لبنى عبدالعزيز بالتوازي تجربة درامية أخرى من خلال مسلسل «الساحرة»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وتقدم خلاله شخصية مختلفة عن دورها في «كلام هوانم»، لتواصل بذلك تنوعها بين الأدوار والأعمال الجديدة.