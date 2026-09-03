في المطارات، قد تبدو بعض العبارات مجرد مزاح عابر، لكن ما يُقال في محيط أمني مشدد قد تكون له عواقب تتجاوز بكثير ما يتوقعه قائله. وهذا ما حدث لمسافر في مطار ميامي الدولي، بعدما تحوّل تعليق قصير أطلقه أثناء إجراءات الصعود إلى موقف أمني انتهى بالقبض عليه وتوجيه تهمة جنائية إليه.

بدأت القصة أثناء استعداد المسافر يوئيل غيفارا كريسبو (33 عاماً) للسفر على متن رحلة متجهة إلى كوبا. وأثناء الإجراءات المعتادة عند بوابة الصعود (D45)، وجهت له موظفة البوابة الأسئلة الأمنية الروتينية حول محتويات حقيبته وما إذا كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال أو بطاريات ليثيوم. وجاء رده صادماً وغير متوقع عندما أجاب بلا مبالاة: «لا، لكن لدي قنبلة».

تعاملت الموظفة مع العبارة بجدية تامة باعتبارها تهديداً أمنياً خطيراً، رافضة صعوده ومبلغة المشرف المسؤول. وحين أدرك الرجل فداحة موقفه، حاول التراجع مؤكداً أنه كان يمزح فحسب، إلا أن الإجراءات الأمنية كانت قد دخلت حيز التنفيذ.

تدخل عناصر شرطة مقاطعة ميامي ديد وألقوا القبض على غيفارا كريسبو بهدوء، بينما أخضعت الكلاب البوليسية أمتعته لتفتيش دقيق أثبت خلوّها التام من أي مواد متفجرة. ورغم ثبوت عدم وجود تهديد حقيقي، إلا أن الاعتراف الكامل الذي قدمه خلال التحقيق لم ينقذه من مواجهة عقوبات قانونية صارمة.

وجهت السلطات إليه تهمة تقديم بلاغ كاذب عن وجود قنبلة، وهي جناية مصنفة من الدرجة الثانية. ونُقل إثر ذلك إلى مركز «تيرنر غيلفورد نايت» الإصلاحي، ليمثل أمام القاضي في اليوم التالي بقرار قضائي يحدد قيمة الكفالة بمبلغ 2500 دولار لاستكمال الإجراءات القانونية.