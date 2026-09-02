يعود الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله إلى منافسة سوق الألبومات خلال عام 2026 بعمل غنائي جديد، بعدما استقر على طرح ألبوم كامل بدلًا من الاكتفاء بإصدار مجموعة محدودة من الأغنيات.

ألبوم كامل بدلًا من «ميني ألبوم»

ويضم الإصدار المنتظر 21 أغنية، يقدم خلالها عبدالمجيد عبدالله مجموعة متنوعة من الأعمال التي انتهى من تسجيلها، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء في مجالات الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ويحمل الألبوم تعاونات شعرية مع أسماء عدة، من بينها عبدالله بن فيصل بن يزيد، تركي، خلف الخلف، سعود البابطين، رزان العتيبي، معتزّة، الأول، فيصل السديري، أحمد الصانع، يم، فهد المساعد، قوس وسلطان خليفة.

ويعيد الألبوم الجديد إلى الأذهان تجربة «عالم موازي»، الذي طرحه الفنان قبل 5 سنوات، خصوصا أن الإصدارين يتفقان في عدد الأغنيات، حيث يضم كل منهما 21 عملًا غنائيًا.