روت الفنانة المصرية إلهام شاهين جانباً من حياة الفنانة المصرية نجلاء فتحي بعيداً عن الأضواء، موضحة أن قرار ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية ارتبط بشكل كبير بتفرّغها لابنتها الوحيدة الراحلة ياسمين أبو النجا وحفيدتها.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة»، أن نجلاء فتحي جعلت أسرتها محور حياتها، وهذا ما دفعها للابتعاد عن الفن، وكرّست معظم وقتها واهتمامها لابنتها وحفيدتها، وهو ما جعل رحيل ياسمين صدمة قاسية ومضاعفة بالنسبة إليها.



الفنانة المصرية نجلاء فتحي.

حالة نجلاء فتحي بعد رحيل ابنتها

وأشارت إلهام شاهين إلى أن الفنانة المصرية تمر بحالة نفسية شديدة الصعوبة منذ وفاة ابنتها، مؤكدة أنها لا تزال تواجه صعوبة في استيعاب رحيلها، إذ كانت تمثل الجزء الأكبر من حياتها.

وأضافت أن ياسمين كانت الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي؛ ولذلك كان ارتباط الفنانة الراحلة بها استثنائياً، خصوصاً بعد أن اختارت الابتعاد عن الفن والتفرغ لحياتها الأسرية.

حفيدة ياسمين حاضرة في مشهد الوداع

وتحدّثت إلهام شاهين عن زين، ابنة الراحلة ياسمين وحفيدتها، مؤكدة أن وجودها كان لافتاً خلال مراسم الجنازة، وأن نجلاء ظلت حريصة على وجودها إلى جوارها وتبحث عنها باستمرار إذا ابتعدت عن أنظارها.

وأكدت أن الحفيدة تُمثّل مصدراً مهماً للدعم بالنسبة إلى نجلاء في هذه المحنة، متمنية أن يمنحها الله القوة والصبر، وأن تكون زين امتداداً لوالدتها الراحلة.

موعد العزاء

يُشار إلى أن يوم أمس شهد إقامة جنازة ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي عقب صلاة الظهر، فيما حُدد (الخميس) موعداً لعزائها في المسجد نفسه الذي احتضن مراسم تشييع جثمانها، ومن المتوقع حضور كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.