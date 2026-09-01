أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انطلاق موسم الصيد في السعودية لعام 2026-2027، اعتباراً من اليوم وحتى 31 يناير 2027، مع السماح بصيد 30 نوعاً وفق ضوابط محددة، ورفع الحصة الوطنية 11% وزيادة عدد الرخص 34%، في إطار تنظيم يهدف إلى دعم الصيد المستدام وحماية التنوع الأحيائي.

يبدأ الموسم اعتباراً من اليوم وحتى 31 يناير 2027. (واس).

حظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض



ويشترط على حاملي بنادق الصيد المرخصة والصقارين المسجلين في نادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح عبر منصة «فطري»، على أن يقتصر الصيد على الأنواع والوسائل المسموح بها نظاماً. وأكد المركز الحظر الدائم لصيد الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، ومنع الصيد في المدن والقرى والمزارع والاستراحات والمناطق السكنية، وبالقرب من المنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل المحميات والمشاريع الكبرى، إضافة إلى حظر الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كيلومتراً باتجاه البر.



عقوبات ضد المخالفين



ويحظر استخدام الوسائل غير النظامية، ومنها بنادق الرش وشباك الصيد ووسائل الجذب والنداء، مع التأكيد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين بالتنسيق بين المركز والجهات الأمنية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان أن التحديثات التنظيمية تستند إلى نتائج الرصد والدراسات وبيانات المواسم الخمسة السابقة، بما يحقق التوازن بين ممارسة الصيد واستدامة الأنواع والنظم البيئية. وأشار إلى أن تطوير التجربة السعودية أسهم في رفع الوعي والالتزام، وحظي بتقدير دولي من خلال حصول المملكة على جوائز في مجال حماية الأنواع المهاجرة ومكافحة الصيد غير النظامي.