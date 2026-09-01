أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي قراراً بتشكيل خمس لجان متخصصة للنظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، وفق اختصاصات محددة لكل لجنة.



وتشمل اللجان: لجنة التظلمات على مخالفات النظام، ولجنة مخالفات أنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، ولجنة مخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة مخالفات النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، ولجنة مخالفات الأنشطة الأخرى.



قواعد عمل



وحدد القرار اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها وإيقاع العقوبات النظامية، فيما تتولى لجنة التظلمات دراسة الاعتراضات المقدمة على مخالفات أحكام النظام.



وتعمل اللجان وفق قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، بما ينظم إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات ويحدد الجهة المختصة بكل نوع منها، ويعزز وضوح المسار النظامي لحفظ حقوق الأطراف ومراجعة القرارات وفق الأطر المعتمدة.