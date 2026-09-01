شهدت محمية الدندر القومية في السودان حدثًا غير مألوف بعد وصول تمساح نيلي على متن طائرة خاصة قادمًا من الأردن، في عملية لفتت الأنظار إقليميًا ودوليًا، بعدما تبيّن أن الحيوان كان قد هُرّب على الأرجح من السودان قبل ضبطه في عمّان.

وتسلّمت الإدارة العامة لقوات حماية الحياة البرية في الخرطوم التمساح يوم الأحد، قبل نقله مباشرة إلى إدارة محمية الدندر، التي تستعد لإعادته إلى بيئته الطبيعية عبر رحلة نهرية قصيرة داخل المحمية، باستخدام مركب صغير يضمن وصوله بأمان إلى موطنه الأصلي.

وجاءت عملية النقل بدعم كامل من إحدى المنظمات المعنية بالحياة البرية، التي تكفّلت بتوفير الطائرة الخاصة والرعاية البيطرية اللازمة، وذلك بإشراف مباشر من الملكة علياء في الأردن، حتى لحظة وصول التمساح إلى مطار بورتسودان.

وأشادت إدارة المحمية بالتنسيق المشترك بين مؤسسة الملكة علياء، ومنظمة الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW)، ومنظمة FOUR PAWS، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في إعادة التمساح إلى موطنه الطبيعي بعد رحلة غير معتادة. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها، إذ شهدت المحمية في عام 2021 إعادة تمساح نيلي آخر في إطار جهود دولية لحماية الحياة البرية.