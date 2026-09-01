زادت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية التي ضربت نيبال، أخيراً، إلى 987 شخصاً.



وأفادت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ببيان اليوم، أن 987 شخصاً لقوا مقتلهم جرّاء الكارثة التي وقعت يوم 26 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن 3916 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.



وأضافت السلطات النيبالية -في آخر تحديث لها بشأن ضحايا الكارثة- أنه جرى إنقاذ نحو 12 ألف شخص تقريباً، فيما أصيب 279 آخرون في أعقاب الفيضانات المدمرة.



انهيار جليدي وتدفق للحطام



وتابع البيان، أن فرق الإنقاذ نجحت حتى الآن في إنقاذ 11,814 شخصاً، حيث نفّذ الجيش النيبالي 573 طلعة جوية بالمروحيات، منها 12 طلعة اليوم، أنقذت 3,449 نيبالياً و253 أجنبياً، إضافة إلى 29 رحلة جوية تابعة للقطاع الخاص من كاتماندو.



وجرفت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة عدة قرى وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، فيما أكَّدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.



وكان وزير المالية النيبالي سوارنيم واجل، قدّر -في وقت سابق- بأن البلاد تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية.