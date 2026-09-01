خطف المراهق اليمني رسام الأنسي الأضواء على المنصات الرقمية بعد انتشار مقطع مصوّر له خلال الساعات الماضية، ظهر فيه بعيون زرقاء لافتة وسط مشهد الحرب اليومي، ليحوّل لحظة عابرة إلى موجة واسعة من التفاعل غير المسبوق في اليمن.

وبحسب بيانات التفاعل، فقد تجاوز الفيديو حاجز الـ30 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة، إلى جانب أكثر من 700 ألف تفاعل، ما وضعه ضمن أكثر المواد انتشارًا في تاريخ المحتوى المحلي. ويظهر الأنسي في المقطع بملامح غير مألوفة في المجتمع اليمني الذي يغلب عليه الطابع الداكن للعيون، الأمر الذي أسهم في اتساع دائرة الاهتمام حوله.

ومع تصاعد الضجة، بادر المراهق إلى إنشاء صفحة خاصة على منصة (فيسبوك)، سرعان ما تخطى عدد متابعيها 60 ألفًا خلال فترة وجيزة، وسط أحاديث عن تلقيه عروض رعاية من جهات مختلفة تسعى للاستفادة من الشعبية المفاجئة التي حققها.

ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تعكس التحولات السريعة في المشهد الرقمي اليمني، حيث يمكن لمقطع بسيط أن يفتح باب الشهرة أمام أشخاص مجهولين خلال ليلة واحدة، كما تمنح مثل هذه اللحظات الخفيفة اليمنيين مساحة للهروب من ثقل الأخبار اليومية وظلال الحرب المستمرة.

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