كشف الفنان سيف أبو النجا تفاصيل مؤلمة عن الساعات الأخيرة في حياة ابنته ياسمين، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، متحدثاً عن رحلة معاناتها الصحية التي بدأت منذ ولادتها، واستمرت معها لسنوات، قبل أن تتدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة.

5 أيام في المستشفى

وأوضح أبو النجا، في تصريحات تلفزيونية، أن ابنته دخلت المستشفى قبل وفاتها بخمسة أيام، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالتها.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً من الفنانة نجلاء فتحي، أبلغته خلاله بأن حالة ياسمين الصحية ليست جيدة، ليتمكن من الوصول إليها قبل وفاتها بلحظات، وقال: «الحمد لله لحقتها قبل ما تتوفى، وقبلت راسها وإيديها وحضنتها، وسلمنا أمرنا لله».

أزمة قلبية منذ الولادة

وكشف والد ياسمين أنها عانت منذ ولادتها من عيب معقد في القلب، موضحاً أنها كانت مصابة بثقب في القلب، وخضعت لعملية جراحية دقيقة ونادرة بسبب طبيعة حالتها الصحية.

وأضاف أن العملية كانت من الجراحات شديدة التعقيد، قبل أن تتجدد معاناتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، وصولاً إلى الأزمة التي تدهورت على إثرها حالتها وانتهت بوفاتها.

نجلاء فتحي في صدمة

وعن الحالة الصحية للفنانة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها، أكد أبو النجا أنها تعيش حالة من الحزن الشديد، وتحاول التماسك أمام صدمة فقدان ابنتها الوحيدة، في ظل صعوبة استيعاب غيابها.

وطالب جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالصبر والسلوان، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها.

موعد العزاء

واستقرت أسرة ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي والمهندس سيف أبو النجا، على إقامة مراسم العزاء يوم الخميس القادم، في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بحضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء والمقربين لتلقي واجب العزاء.