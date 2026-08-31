تعود الفنانة السورية منى واصف إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027، من خلال مسلسل «هلال»، الذي يجمعها مجدداً بالفنان تيم حسن، في تعاون جديد بين نجمين جمعتهما أعمال درامية ناجحة خلال السنوات الماضية.

عودة إلى جانب تيم حسن

وأعربت منى واصف، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، عن سعادتها بالعودة إلى العمل مع تيم حسن، مؤكدة أن التعاون معه يحمل لها خصوصية فنية، في ظل التجارب التي جمعتهما سابقاً وحققت حضوراً لافتاً لدى الجمهور.

السيناريو حسم موافقتها

وكشفت الفنانة السورية أن مسلسل «هلال» يحمل حبكة مختلفة ومفاجآت عدة، رافضة الإفصاح عن تفاصيل شخصيتها أو الأحداث، حتى تظل عناصر العمل مفاجأة للجمهور عند عرضه.

وأوضحت أن السيناريو كان العامل الأساسي وراء موافقتها على المشاركة في العمل، مشيرة إلى أن جودة الكتابة وجاذبية الشخصية يمثلان أولوية لديها عند اختيار أدوارها، خصوصاً عندما تجد نفسها منجذبة إلى الدور منذ القراءة الأولى للنص.

المنافسة لا تشغلها

وعن حضورها في موسم رمضان 2027، أكدت منى واصف أن المنافسة الرمضانية لا تشغلها، موضحة أن اهتمامها ينصب على تقديم عمل جيد وشخصية تصل إلى الجمهور وتحظى بإعجابه، بعيداً عن حسابات المنافسة والأعمال الأخرى المشاركة في الموسم.

التصوير يبدأ في دمشق

ومن المقرر أن تبدأ منى واصف تصوير مشاهدها في مسلسل «هلال» خلال أكتوبر القادم، على أن تنطلق عمليات التصوير من العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع استكمال التحضيرات الإنتاجية الخاصة بالعمل.